Как обустроить кухню? Советы дизайнера

Пространство, где рождаются кулинарные шедевры. Кухня – самое излюбленное место любой хозяйки. Как сделать ее практичной, при этом не лишенной лоска?

Какие приемы нужно использовать при планировке кухни? Актуальна ли барная стойка сегодня? Насколько большой должна быть разделочная зона? Какие материалы лучше использовать? Какое должно быть освещение?

Подробности – в видеоматериале.