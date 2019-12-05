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Как обустроить кухню? Советы дизайнера

05 декабря 2019 08:05
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Пространство, где рождаются кулинарные шедевры. Кухня – самое излюбленное место любой хозяйки. Как сделать ее практичной, при этом не лишенной лоска?

Как обустроить кухню? Советы дизайнера-1

Какие приемы нужно использовать при планировке кухни? Актуальна ли барная стойка сегодня? Насколько большой должна быть разделочная зона? Какие материалы лучше использовать? Какое должно быть освещение?

Подробности – в видеоматериале.

# Дизайн интерьера # Мария Голденберг # Фотофакт # Дизайн

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