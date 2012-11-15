Дизайн интерьера. Что можно делать и что категорически нельзя - советы дизайнера

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» дизайнер интерьера Олеся Косаткина.

Насколько сейчас востребованы услуги профессиональных дизайнеров интерьера? Или люди все-таки по старинке, как я, пытаемся что-то сделать своими руками?

Олеся Косаткина, дизайнер интерьера:

Сейчас выросло количество студий дизайнов интерьера, увеличилось количество дизайнеров, которые работают индивидуально, услуги дизайнеров очень востребованы.

Есть кантри-стиль, есть хай-тек, что белорусам ближе на сегодняшний день?

Олеся Косаткина:

Наше общество сейчас довольно урбанизированным становится, из-за суеты, ритма, люди приходят больше к традиционным решениям. Им хочется классики, им хочется ручной работы, им хочется индивидуального проектирования. Востребована довольно упрощенная по формам мебель, при этом классически спокойные тона, где-то лепнина, где-то декор, потому что хочется, чтобы в доме была красота.

Олеся, я предлагаю тенденции по полочкам разобрать. Если пол мы делаем, что сейчас модно?

Олеся Косаткина:

В моде сейчас все натуральное. Натуральный камень, натуральное дерево, бамбуковый паркет. Экология на первом месте. Даже не модно покрывать паркет лаком, потому что считается, что ты ходишь по лаку, а не по дереву. Поэтому дерево обрабатывается маслом, так его даже лучше реставрировать.

Кто-нибудь заказывал так, чтобы газон был на кухне?

Олеся Косаткина:

Один заказчик пытался заказать газон в ванной комнате, это технически сложно сделать, потому что газон должен расти под определенным освещением.

Про пол поговорили, давайте про потолок. Какие там сейчас тенденции в моде?

Олеся Косаткина:

Потолок зависит от контекста. Если вы склоняетесь к классике, то мы можем обрамить потолок карнизом, покрасить его в любой тон. Тенденции же сейчас функциональности, лучше всего не делать ничего с потолком, не опускать, не делать в нем огромные ниши, постараться сохранить как можно больше пространства и воздуха. Лучше сделать доминантной мебель, нежели делать тяжеловесные потолки.

А лучше все-таки обои или красить стены?

Олеся Косаткина:

Если мы говорим о сохранении бюджета, то лучше клеить обои. Почему? Потому что очень большое количество люди вкладывают в выравнивание стен.

Есть ли какие-то основные правила интерьера для обывателя? На что стоит обратить внимание?

Олеся Косаткина:

Если мы говорим об однокомнатной квартире, то нужно продумать максимально каждый метр. Можем позволять себе делать ниши в кухне, чтобы в эту нишу встроить кухонные шкафы. Можно совмещать кабинет-столовая, потому что рабочий стол может быть столом для приема пищи.

Сейчас зеркалам отдается целая стена, причем они оформляются подсветкой. Краски в основном применяются матовые, холодные оттенки зрительно расширяют интерьер. Можно использовать рисунки, чем крупнее рисунок – тем лучше он смотрится в маленькой комнате, он ломает форму помещения.

Нужно следить за светом. Если квартира темная, то лучше выбирать мебель, стены теплых оттенков.

Есть ли такие вещи, которые делать категорически не стоит?

Олеся Косаткина:

Главное, не делать отверстий в несущих стенах. Если мы хотим балконную стену сломать, то категорически нельзя ее выпиливать полностью, если она несущая, мы можем убрать пространство только под балконным окном. Нельзя зашивать радиаторы далеко под подоконники, сильно их передвигать.