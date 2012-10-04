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Встреча в Лицее БГУ с победителями международных олимпиад 4 октября

04 октября 2012 13:36
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Новости Беларуси. Победители международных олимпиад  собрались в Лицее БГУ. Такие встречи стали традиционными по итогам предметных интеллектуальных марафонов. Победители, а также серебряные и бронзовые призеры поделились впечатлениями о  нынешних состязаниях, которые прошли в Бразилии, США, Германии, Италии, Аргентине и Эстонии. С талантливыми юными белорусами встретился министр образования Сергей Маскевич.

К слову, этот год выдался самым «урожайным на медали»: команда из тридцати двух человек привезла на родину двадцать восемь медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич:
Они должнв чувствовать, понимать, что представляют национальную ценность.

# Государственная политика в области образования # Государственная политика # Дети

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