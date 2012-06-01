Ведущие СТВ поздравили воспитанников второго детдома Минска

Новости Беларуси. Ведущие СТВ приехали во вторй минский детский дом с подарками. А ребята для гостей подготовили концерт со стихами, песнями и зажигательными танцами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
С телеведущими дети знакомы не первый год: наш телеканал давно шествует над вторым детдомом.
Воспитанники Минского детского дома № 2:
У меня хорошее настроение. Мне понравились все подарки!
Мы долго готовились, я ждала этого праздника, когда мне принесут подарки и когда приедет телевидение.
Ольга Лелюкова, ведущая СТВ:
Мы приезжаем в этот детский дом постоянно, я здесь не первый раз. Мне очень приятно смотреть на детей. Я вижу, как они растут, как они меняются.
Подарить детям праздник – это самая главная задача взрослых.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Это был настоящий праздник, для нас подготовленный в том числе. У каждой девочки было шикарное платье, замечательные прически. Чувствуется с какой любовью этих детей собирали на этот праздник.
Валентина Зеневич, директор детского дома № 2 Минска:
Наши воспитанники очень любят, когда к нам приезжает телевидение. Они с нетерпением ждут передачи и очень бурно обсуждают их потом.