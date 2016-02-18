Санитарные службы усиливают контроль за питанием детей в школах и лагерях

Новости Беларуси. Санитарные службы Миснкой области усиливают контроль за питанием детей в школах и оздоровительных лагерях. Например, в лагерях первое место занимают нарушения по качеству питания - свыше 40%.

Для успешного проведения летней оздоровительной кампании будет установлен жесткий контроль за подготовкой лагерей к приему отдыхающих. Отдельное внимание - продовольственному блоку и профессионализму поваров.

Специалисты также будут более тщательно следить и за составлением рациона питания в школах. Для детей разных возрастных групп - свое меню. Важно, чтобы пища подавалась теплой. Обеды стараются разбавлять овощами, фруктами. В некоторых школах работают собственные пекарни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Калина Капуцкая, директор средней школы №14 Молодечно:

От того, как организовано питание в школах, зависит и физическое состояние наших детей, и психическое. Заболеваемость детей. Те дети, которые получают горячее питание в течение дня, как правило, меньше болеют. Со своей стороны помимо контроля за организацией питания ежедневно мы проводим обязательную С-витаминизацию третьих блюд. Это зимой. Стараемся давать фрукты, сезонные овощи и, конечно, стараемся разнообразить меню включением новых блюд.