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С 6 по 23 сентября «Зубренок» принимает очередной слет юных спасателей-пожарных

06 сентября 2012 14:48
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Новости Беларуси. 6 сентября в Мядельском районе стартовал XV Республиканский слет юных спасателей-пожарных. В оздоровительный центр «Зубренок» приехали более 200 лучших представителей Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Для них будут организованы познавательные экскурсии по Беларуси, а также показательные выступления и мастер-классы профессиональных огнеборцев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18 сентября к участникам республиканского слета присоединятся сверстники из Болгарии, России, Казахстана, Украины, Польши, США и других стран. Завершится форум 23 сентября.

# Дети # Детский лагерь «Зубренок»

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