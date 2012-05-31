По делу о детях, погибших в игровой комнате торгового зала, задержана дочь министра культуры

Новости Катара. Трагедия произошла в понедельник утром в столице Катара, Дохе. По неустановленным пока причинам огонь вспыхнул в игровой комнате, где в тот момент находились 20 детей. Спасти удалось лишь семерых. Всего пожар унес жизни 19 человек.

По делу о пожаре задержаны пять человек. В частности, под стражу взяты владелец торгово-развлекательного комплекса, заместитель начальника охраны, а также дочь министра культуры, которая является владелицей игровой комнаты, где при пожаре погибли 13 детей. Выдвинуты ли им какие-либо обвинения, пока неизвестно.

В рамках расследования на допрос вызваны глава службы безопасности, а также ряд чиновников, ответственных за выдачу лицензий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.