Многодетная мама Кристина Каграманян: каково быть супермамой?

Легко ли быть многодетной мамой? С какими трудностями приходится мириться? Как справиться с разными характерами детей, особенно, когда все дети в семье - мальчишки, имеющие свои увлечения, взгляды на жизнь?.. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - многодетная мама Кристина Каграманян.

Как обычно вы проводите этот день? Как поздравляете маму?

Бен Каграманян:

С 11 утра приходим к маме с цветами и подарками. Раньше стараемся не будить, даем выспаться. Подарки стараемся делать сами. Потому что подарки, сделанные своими руками имеют намного больше ценностей, чем что-то купить.

Как помогает супруг?

Кристина Каграманян, многодетная мать, мастер-универсал по мехенди и свадебной живописи на теле:

Без супруга можно и не выжить в такой семье! Это же мужчина!

Многодетными мамами рождаются, а не становятся по каким-то причинам. Это все же должно быть внутри?

Кристина Каграманян, многодетная мать, мастер-универсал по мехенди и свадебной живописи на теле:

Я родилась в цирковой семье. Родители - артисты цирка. Сейчас уже на пенсии. Большую часть своей жизни я ездила вместе с цирком и я видела моменты, когда артисты цирка, как и артисты балета, просто не могут иметь большую семью. По фигуре потом не могут найти форму. Это очень серьезно. Другой жизни они не знают. Я рада, что я сама родилась. Потому что мама - воздушная гимнастка. Я одна в семье. Поэтому мне всегда хотелось, чтобы у меня была семья. И чтобы она была большая. Хотели троих детей. Но у нас так случилось, что уже в 27 лет мы стали многодетными. У нас родился старший сын. Когда ему был год, мы решили, чтобы не было разницы, что хотим еще ребенка, а потом когда-нибудь - и третьего. И тогда у нас - раз! - и двойня сразу. Близнецы. И мы в 27 лет уже многодетные родители. У нас были сложности, потому что они родились раньше срока. В реанимации, и в коме лежали неделю. Не дышали. Мы прошли все. Тогда решили, что больше у нас не будет детей. Потому что это все тяжело было пережить и морально и физически. Но за пять лет я отошла и мне захотелось снова малыша.

Какие предпочтения у ребят? Чем вы увлекаетесь?

Бен:

Музыкант. Фотограф. Модель.

Давид:

А я хочу быть футболистом!

А какие хобби у вашей мамы?

Кристина Каграманян, многодетная мать, мастер-универсал по мехенди и свадебной живописи на теле:

Есть увлечения и хобби, которые я превратила в профессиональные, чтобы официально иметь возможность этим заниматься. Это спортивное направление, и направление красоты. По поводу спортивного направления у меня есть фитнес-клуб, где я тренируюсь сама и тренирую женщин. Очень много мам тренируется и тренируются женщины, которые старше 50 лет. Самой взрослой женщине - 76! Второе направление - я единственный в Беларуси уникальный мастер мехенди и свадебной живописи на теле. Есть своя школа. Мехенди - это роспись тела хной.

Как Вы со всем справляетесь? У каждого свой характер, свое увлечение. Может, какая-то система есть?

Кристина Каграманян, многодетная мать, мастер-универсал по мехенди и свадебной живописи на теле: