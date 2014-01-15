Как маме двоих детей совмещать домашние заботы с любимым хобби?

Новости Беларуси. Некоторые сравнивают декретный отпуск с необитаемым островом. Круг общения сужается, близкие на работе, друзья увлечены йогой или изучением французского. Мама же с утра до ночи занята домашними хлопотами.

Ольга:

До выхода в декрет вела активный образ жизни: работала, занималась музыкой, играла в нескольких коллективах. А тут образ жизни резко изменился. Изначально было очень тяжело.

Считается, что во время беременности у женщин часто проявляются ранее скрытые способности и таланты. Лучший способ их выявить — начать заниматься чем-то интересным, что и сделала Ольга . За 2,5 года Ольга научилась вязать, вышивать, делать украшения.

Ольга:

До декрета я рукоделием никаким не занималась, потом захотелось сделать что-то своему ребенку.

Есть в жизни молодой мамы место и для музыки. Ольга играет на виолончели: и дома, и на большой сцене.

Как молодой маме удается совмещать домашние заботы с любимым хобби?

Ольга:

Главное желание. Я планирую свой день, у меня выработался график. По этому графику я и с детьми занимаюсь, и по дому что-то делаю.

Собираясь на дни рождения, семья Томкевичей на открытки не тратится. Их Ольга делает своими руками уже более двух лет, сообщили в программе «Утро» на СТВ.