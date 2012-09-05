Кадетская смена для учащихся Союзного государства открывается в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»

Новости Беларуси. Кадетская смена для учащихся Союзного государства открывается в Мядельском районе. В образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» на отдых приедут около 400 воспитанников специализированных кадетских училищ и классов.

Гражданско-патриотическая смена продлится до 26 сентября. Подростки встретятся с государственным деятелям Беларуси и России, поучаствуют в конкурсах военной истории и песни, побывают с экскурсиями в знаковых местах Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.