Прямой эфир

Кадетская смена для учащихся Союзного государства открывается в образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»

05 сентября 2012 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадетская смена для учащихся Союзного государства открывается в Мядельском районе. В образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» на отдых приедут около 400 воспитанников специализированных кадетских училищ и классов.

Гражданско-патриотическая смена продлится до 26 сентября. Подростки встретятся с государственным деятелям Беларуси и России, поучаствуют в конкурсах военной истории и песни, побывают с экскурсиями в знаковых местах Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Детский лагерь «Зубренок»

Другие новости рубрики

Все новости
05 сентября 2012 09:45

В детском саду в Гомеле на детей напали осы

05 сентября 2012 08:39

Минские школьники стоят за партой во время уроков

05 сентября 2012 08:12

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Минске