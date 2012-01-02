Игрушки для детей: какие покупать и сколько?

Как правильно выбирать ребенку игрушки, и сколько их должно быть? Эта тема в кругу родителей и психологов весьма актуальна. Наталья Таран, детский и семейный психолог:

Раньше мы делали домик из коробок и фантазировали: это дети у окошка, это – у входа. А сейчас уже все есть. Детвора пытается искать что-то новое, но как? Покупкой новых игрушек. Хочу еще, еще и еще!

Вот и получается, что комната или уголок ребенка завалены всевозможными машинками, куклами, играми, а малыш по-прежнему не знает, чем себя занять. Наталья Таран, детский и семейный психолог:

Много яркого и привлекательного. Родители поддаются на это «хочу», потому что сами в детстве о чем-то мечтали и что-то хотели. Чаще всего родители покупают не ребенку, а себе.

Пытаясь решить эту проблему, родители зачастую впадают в крайности: или заваливают малыша всеми желанными игрушками, или дают ему истинное спартанское воспитание – мол, до года можно и с кастрюлями поиграть. Специалисты считают, что покупать нужно только необходимое для развития ребенка. И тут тоже есть свои правила. Наталья Таран, детский и семейный психолог:

Такой пример: если вам дадут много торта, вы съедите один кусочек, второй, а третий уже не хочется. У детей точно так же. Это изобилие, это пресыщение.

Главное, чтобы игрушки соответствовали возрасту. Тогда шансов, что новая покупка через несколько минут будет безнадежно забыта, становится гораздо меньше. По популярности на первом месте у детей конструкторы. Они нравятся всем – и дошкольникам, и ученикам. Бывают деревянные, пластмассовые, на магнитах и строительные. Конструкторы развивают фантазию и тренируют усидчивость. Привычное «девочкам – пупсы, мальчикам – машинки» тоже имеет место. Правда, в последнее время детишки уходят от традиционных устоев и предпочитают Барби, Спайдерменов и других современных сказочных персонажей.

Наталья Таран, детский и семейный психолог:

Пугает огромное количество страшных и злых героев. Если вернуться на несколько десятилетий назад, то это были только Баба Яга и Кощей. Но злые герои тоже нужны.