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Игрушки для детей: какие покупать и сколько?

02 января 2012 07:56
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Как правильно выбирать ребенку игрушки, и сколько их должно быть? Эта тема в кругу родителей и психологов весьма актуальна.

Наталья Таран, детский и семейный психолог:
Раньше мы делали домик из коробок и фантазировали: это дети у окошка, это –  у входа. А сейчас уже все есть. Детвора пытается искать что-то новое, но как? Покупкой новых игрушек. Хочу еще, еще и еще!

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-1

Вот и получается, что комната или уголок ребенка завалены всевозможными машинками, куклами, играми, а малыш по-прежнему не знает, чем себя занять.

Наталья Таран, детский и семейный психолог:
Много яркого и привлекательного. Родители поддаются на это «хочу», потому что сами в детстве о чем-то мечтали и что-то хотели. Чаще всего родители покупают не ребенку, а себе.

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-4

Пытаясь решить эту проблему, родители зачастую впадают в крайности: или заваливают малыша всеми желанными игрушками, или дают ему истинное спартанское воспитание – мол, до года можно и с кастрюлями поиграть. Специалисты считают, что покупать нужно только необходимое для развития ребенка. И тут тоже есть свои правила.

Наталья Таран, детский и семейный психолог:
Такой пример: если вам дадут много торта, вы съедите один кусочек, второй, а третий уже не хочется. У детей точно так же. Это изобилие, это пресыщение.

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-7

Главное, чтобы игрушки соответствовали возрасту. Тогда шансов, что новая покупка через несколько минут будет безнадежно забыта, становится гораздо меньше. По популярности на первом месте у детей конструкторы. Они нравятся всем – и дошкольникам, и ученикам. Бывают деревянные, пластмассовые, на магнитах и строительные. Конструкторы развивают фантазию и тренируют усидчивость. Привычное «девочкам – пупсы, мальчикам – машинки» тоже имеет место. Правда, в последнее время детишки уходят от традиционных устоев и предпочитают Барби, Спайдерменов и других современных сказочных персонажей.

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-10

Наталья Таран, детский и семейный психолог:
Пугает огромное количество страшных и злых героев. Если вернуться на несколько десятилетий назад, то это были только Баба Яга и Кощей. Но злые герои тоже нужны.

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-13

Научите своего ребенка складывать пазлы – детям это занятие очень понравится, а вам подарит лишних полчаса спокойствия. А лучше сложите пазл вместе с ребенком – и от забот отвлечетесь, и время вместе проведете. Ведь зачастую, бесконечно задаривая детей игрушками, родители компенсируют время, которые должны бы уделять малышу. Меж тем качественное развитие ребенка – это, прежде всего, совместные семейные прогулки, лепка «в четыре руки», чтение книг. Только так, в полноценном внимании и заботе, ваши дети смогут почувствовать себя самыми любимыми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-16

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-18

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-20

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-22

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-24

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-26

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-28

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-30

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-32

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-34

Игрушки для детей: какие покупать и сколько?-36

# Игрушки # Дети # Консультация психолога

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