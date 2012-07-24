Новости Беларуси. Более двух тысяч минских детей-сирот получили возможность бесплатно отдохнуть в загородных лагерях. Помимо них, государство полностью оплатило летний отдых для детей-инвалидов, и ребят из неблагополучных семей.

Всего в этом году услуги по оздоровлению подрастающего поколения оказывают 38 детских загородных здравниц Минска. Каждая из них оборудована всем необходимым для детского отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска:

Предшествовавший оздоровительной компании период подготовки дал свои результаты. Конечно, не обходится без нарушений, которые мы выявляем в ходе проверок. По факту нарушений мы применяем меры административного воздействия. Здесь важно, чтобы администрации предприятий, как собственник оздоровительного лагеря, так и начальник лагеря постоянно осуществляла контроль за работой персонала.