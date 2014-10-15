Балет для детей: требования, подходящий возраст и перспективы

Стремиться к мечте с самых юных лет – что может быть похвальнее. А ведь у этих юных леди мечты очень даже амбициозные. Шутка ли, разучивать балетные па в возрасте, в котором и азбуку еще не всякий малыш освоил.

Между тем, большая сцена в самом деле безжалостна. И чем раньше юная балерина или ее родители поставят себе цель увидеть дочь на подмостках, тем больше шансов у девочки встать на профессиональные пуанты.

Вероника Баскова, артист балета, преподаватель основ хореографии:

У меня есть ученицы трехлетнего возраста, но к пятилетнему возрасту они уже более осознанно подходят к своему телу, владеют своим телом и понимают, как правильно нужно исполнять те или иные движения. Есть требования, которые мы предъявляем при наборе в хореографическую колледж-гимназию. Нужно иметь природные данные, подъем, выворотность стопы, выворотность бедра, гибкость, природный шаг, растяжку, прыжок.

Эти пятилетние балерины занимаются уже довольно давно, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

До поступления в хореографический колледж у них еще есть время, ведь документы сюда подают после четвертого класса общеобразовательной школы.

Вероника Баскова, артист балета, преподаватель основ хореографии:

В маленьком возрасте, если не хватает природных данных, легче их развить, чем уже в более старшем возрасте, в 10-15 это сложнее сделать. Когда ребенок маленький, ему пять лет, у него тело мягкое, связки мягкие. На это уходит меньше времени и быстрее можно развить те недостающие аспекты, которые необходимы для балерины.

Когда ребенок начинает учиться ходить, он научился только делать шажочки. Но постановки корпуса правильной, когда втянут живот, раскрыты плечи, ровная голова, он не знает, как этим самым мы здесь и занимаемся.

Екатерина Захарова, мама:

Я поняла, что для нее это будет очень хорошо, даже эмоции какие-то выбрасывать в танце. Когда она первый год позанималась, я поняла, что это ее. Она чувствует музыку очень хорошо, ритм, нравится ей заниматься. И после этого она более спокойная.

Трудно поспорить: царственная осанка и изящные движения пригодятся даже тем из малышек, кто не попадет на большую сцену. Не кривя душой, скажем: не все в этой группе занимаются ради славы балетной примы. Кто-то просто ищет способ превратить маленькую принцессу в настоящую леди. Но все же многие из них, придя из чистого любопытства, заболевают балетом и о другом будущем даже не мечтают.

Елена Комоцкая, мама:

Придти в балетный класс было изначально моим желанием. Но в последующие годы это желание стало дочери.

Их движения не всегда точны, они могут сбиться с ритма или что-то забыть. Но присмотритесь внимательно. Возможно, среди именно этих юных учениц подрастает новая звезда мирового балета.