Водитель таранил автомобили по указанию свыше? (ФОТО+ВИДЕО)

Поздно вечером семь автомобилей пострадали в аварии в районе съезда на проспект Дзержинского.

По информации сотрудников ГАИ, виновник был задержан после того, как его автомобиль беспричинно врезался в другую машину. До этого он преднамеренно протаранил еще несколько автомобилей. Три человека оказались травмированы, однако сам задержанный не пострадал. Он рассказал о том, что идти на таран ему было наказано свыше.

Примечательно, что дорожный хулиган получил водительское удостоверение ещё в 1983 году, у него открыты все категории прав. Мужчина никогда не состоял на учете в психиатрической клинике. За все это время его только единожды штрафовали за превышение скорости. Совсем недавно водитель прошел медкомиссию и получил справку о годности к управлению транспортными средствами. Во время атаки на автомобили он был трезв.