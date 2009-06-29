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Водитель резко нажал на педаль на скорости в 110 км в час (ФОТО)

29 июня 2009 07:13
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На 6 километре трассы Минск-Гродно произошла крупная авария.

Водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка протаранила «Пежо». В столкнувшихся тут же въехали еще два авто. Многокилометровая пробка парализовала движение на трассе на несколько часов.

Пассажирка виновника ДТП с переломами доставлена в больницу, госпитализирован еще один мужчина. Угрозы их жизни нет.

- В настоящее время водитель находится на освидетельствовании. Результаты анализов еще не известны. Как он предварительно пояснил, решил проверить, исправны ли в машине тормоза. Резко нажал на педаль на скорости в 110 км в час. Поэтому не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, - прокомментировал Дмитрий Шинелев, начальник отдела дознания ГАИ Минской области.

# Аварии # авто # Фотофакт

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