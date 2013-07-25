В Пинском районе легковой автомобиль упал в реку

Новости Беларуси. В Пинском районе в реку Пина упал легковой автомобиль, сообщается на сайте МЧС Беларуси. Водитель, неработающий мужчина 1962 г.р., не убедился в наличии паромной переправы и съехал прямо в воду.

Сотрудники МЧС прибыли к месту происшествия и извлекли автомобиль из воды. Пострадавших нет: водитель и три пассажира самостоятельно покинули машину и скрылись с места ДТП.

Напомним, в конце прошлого года извлекать автомобиль из реки пришлось спасателям Витебской области. К сожалению, тогда не обошлось без жертв: погибли двое молодых людей.

А в конце и 2011 года подобная авария случилась в Могилёве. Тогда погибла 56-летняя женщина. Её автомобиль упал в воду почти с 20-метровой высоты. (смотрите видео)