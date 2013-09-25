В Минске задержали мошенника, который обещал перегнать из-за рубежа автомобили дорогих марок

Новости Беларуси. В Минске задержали лжепредпринимателя. Злоумышленник обещал доверчивым людям в кратчайшие сроки и по приемлемой цене доставить из-за границы автомобили дорогих марок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мошенник представлялся Владленом Романовым, директором частной компании. Собрав с заказчиков около двухсот тысяч долларов, Владлен Геннадьевич исчез. Не получив обещанные авто, покупатели обратились в милицию. Выяснилось, что фирма и ее директор – не существуют.

Сейчас злоумышленник и его подельник находятся в следственном изоляторе. Ведется расследование.

Инесса Григорович, пресс-офицер Советского РУВД г. Минска:

Задержан гражданин иностранного государства, который продолжительное время в одном из торговых помещений осуществлял свою незаконную деятельность. Выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Беларусь, не только в городе Минск. В съемной квартире, в которой задержали преступника, оперативными сотрудниками были обнаружены документы, удостоверяющие личность, а также копии документов удостоверяющих личность на имена граждан иностранных государств с фотографией данного человека.