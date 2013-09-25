Прямой эфир

В Минске задержали мошенника, который обещал перегнать из-за рубежа автомобили дорогих марок

25 сентября 2013 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске задержали лжепредпринимателя. Злоумышленник обещал доверчивым людям в кратчайшие сроки и по приемлемой цене доставить из-за границы автомобили дорогих марок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мошенник представлялся Владленом Романовым, директором частной компании. Собрав с заказчиков около двухсот тысяч долларов, Владлен Геннадьевич исчез. Не получив обещанные авто, покупатели обратились в милицию. Выяснилось, что фирма и ее директор – не существуют.

Сейчас злоумышленник и его подельник находятся в следственном изоляторе.  Ведется расследование.

Инесса Григорович, пресс-офицер Советского РУВД г. Минска:
Задержан гражданин иностранного государства, который продолжительное время в одном из торговых помещений осуществлял свою незаконную деятельность. Выяснилось, что он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Беларусь, не только в городе Минск. В съемной квартире, в которой задержали преступника, оперативными сотрудниками были обнаружены документы, удостоверяющие личность, а также копии документов удостоверяющих личность на имена граждан иностранных государств с фотографией данного человека.

# авто # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
С 25 сентября движение транспортных средств через упрощённые пункты пропуска на белорусско-украинской границе временно будет закрыто
25 сентября 2013 14:22

С 25 сентября движение транспортных средств через упрощённые пункты пропуска на белорусско-украинской границе временно будет закрыто

У «Газели» на полном ходу оторвались задние колёса
24 сентября 2013 17:32

У «Газели» на полном ходу оторвались задние колёса

В Бресте автобус насмерть сбил пешехода
24 сентября 2013 06:20

В Бресте автобус насмерть сбил пешехода