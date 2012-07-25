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В Минске появился «зорро», карающий владельцев иномарок?

25 июля 2012 13:19
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Новости Беларуси. Модифицированный знак «Зорро» (им обычно помечают отсутствие записей в бланках) и другие символы нацарапали на десяти иномарках, в том числе BMW X3, неизвестные в Минске.

Автовладельцы, оставившие свои машины в ночь с субботы на воскресенье на ул. Волгоградской, наутро были неприятно удивлены. На капотах, крышках багажников, дверях появились царапины, явно сделанные кем-то умышленно: на многих хорошо различима буква Z, а на Hyundai написали слово «японец», сообщает auto.onliner.by. Пострадали Opel, Hyundai, BMW, Seat, Mazda, а у BMW X3 впридачу еще и выкрутили золотник.

Перекрашивать машины не придется, но без полировки не обойтись, сообщает ctv.by.  

 

# авто # Криминал # Хулиганство

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