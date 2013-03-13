В Гродно таксист-«рецидивист» на скорости сбил девушку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 12 марта 2013 года в 15.29 на одной из улиц Гродно 17-летняя девушка стала перебегать дорогу по пешеходному переходу, не глядя по сторонам. 21-летний таксист, который 17 раз привлекался за нарушения ПДД, сбил ее, и машина провезла ее на капоте 34 метра. В результате аварии девушка чудом осталась жива, но врачи опасаются, что она может стать инвалидом.

Как оказалось, в 4 из 17 случаев нарушения ПДД данный таксист превышал скорость, а в ноябре прошлого года - не пропустил пешехода на переходе, сообщили в ГАИ Гродно.

