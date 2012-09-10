В Гомельской области лоб в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Опель». 2 человека погибли, 4, в том числе ребенок, пострадали

На Гомельщине утром 10 сентября в аварии погибли два человека, еще четверо, среди них несовершеннолетний ребенок, доставлены в больницу. Лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Опель» произошло на объездной дороге в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слепнев, сотрудник ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Водитель автомашины «ВАЗ-2106» двигался по дороге «Витебск – Гомель – граница Украины», 412 км. В пути следования водитель совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель Омега». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ-2106», а также пассажир, который передвигался на переднем сиденье, погибли.

На месте происшествия находится следственно-оперативная группа. По данному факту ДТП проводится дознание.

На момент ДТП в двух автомобилях в общей сложности находилось восемь человек. В Жигулях ехало четверо мужчин - все жители гомельского района. В другой машине из Украины возвращалась семья минчан с маленькой дочкой и родственником. Наиболее серьёзные травмы получила женщина. Извлечь её из автомобиля удалось лишь с помощью спасателей.

Руслан Габрилёв пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Задача состояла в том, чтобы извлечь раненую женщину без лишней травматизации из машины. Это спасатели и выполнили в кратчайшие сроки.

Сейчас в Гомельской областной клинической больнице находится четверо пострадавших в ДТП.

Сергей Кириленко, исполняющий обязанности заведующего ортопедо-травматологическим отделением:

Одному пациенту была оказана амбулаторная помощь и он был выписан. Женщина находится в реанимации. Сейчас проводится доабследование и будет приниматься решение об оперативном вмешательстве. Двое мужчин находятся в травматологии в состоянии средней тяжести. Девочка стабильна. Она практически не пострадала, но сейчас под наблюдением врачей.

Минимальные травмы получили водитель Опеля и его пассажир на переднем сидении. Чётко сработали ремни и подушки безопасности. С начала года в 466 ДТП на Гомельщине погибло 87 человек, из них 19 в лобовых столкновениях.