Увеличение максимально допустимой скорости на трассах Беларуси. Мнения водителей и пешеходов

Новости Беларуси. На неделе новые обороты набрало обсуждение «скоростного» вопроса. Будут ли белорусы ездить быстрее на загородных трассах и стоит ли в принципе увеличивать лимит на магистралях? Основной аргумент «за» – признанно качественные дороги и достойное состояние автопарка белорусов. Очевидно, что стареньких «Жигулей» на наших шоссе сегодня встретишь куда реже, чем несколько лет назад. Однако свои козыри есть и у скептиков. Пятая часть всех ДТП в Беларуси происходит именно из-за превышения скорости. К тому же инфраструктура некоторых трасс все еще не позволяет давить на газ.

Она не таксист, не курьер и даже не дальнобойщик. Но Татьяна во всех смыслах знает, что такое рулевая тяга. Намотав солидный километраж по дорогам всех мастей, не могла остаться на обочине актуального обсуждения. Разрешить водителям ездить быстрее на трассах? Ее мнение – «За».

Татьяна Кришталь, автолюбитель:

Когда добавляешь скорость, слушаешь, как машина себя ведет, как она идет.

Любимая трасса, конечно, М-1. По мнению Татьяны, там автоматом исчезает ощущение потерянного времени. Когда можешь набрать заветные 120, не опасаясь получить «штрафной» от радара.

«Оптимальными» на неделе и дорожники, и госавтоинспекторы, и водители называли разные цифры. Позиция многих автолюбителей понятна и, в принципе, аргументирована: разреши на трассе 120 или пусть даже 200 километров в час – тот, кто превышал, так же превышать и будет. Выбор за водителем. Адекватный человек за рулем в любом случае рисковать не будет. Да и к тому же «за» говорят и наши дороги.

Евгений Рокало, заместитель начальника управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

По качеству покрытия мы не уступаем европейским дорогам. Позиция дорожников, в принципе, «за», но с большой осторожностью.

И здесь уже нюансы уверенно давят на газ. О какой безопасности можно говорить, если поднимать скоростные ограничения на трассах без разделительного ограждения или, к примеру, без сетки, которая не позволит диким животным выбежать на дорогу? А такая, пусть и нехитрая, инфраструктура в Беларуси пока есть далеко не везде. Установить все это теоретически можно. Но вот снизить риски, которые очевидно взлетят вместе с разрешенной скоростью, едва ли получится.

Михаил Банадык, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

Из-за превышения скорости в Беларуси происходит каждое пятое ДТП.

Анализировать, поднимать или не поднимать, нужно буквально на каждом участке каждой дороги. Изучать среднюю скорость потока на конкретной трассе, просчитывать количество проезжающих машин и, в том числе, грузовиков и автобусов.

Водитель-международник Римвидас пока сохраняет нейтралитет. Говорит, для его махины и ныне существующих правил достаточно, зато для автомобилей более скромных габаритов не помешали бы скоростные нововведения.

Римвидас Кейлюкштис, водитель-международник:

Автобусам и 100 хватает. А легковушкам можно и 130, как и у нас на автострадах сделано.

Кстати, об автострадах Европы. По сравнению с заграничными трассами, мы и вправду, что называется, медленно торопимся. К примеру, в Австрии, Франции, Хорватии да и многих других странах максимум разгона на магистрали – 130. А в Италии и вовсе – до 150, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему бы и Беларуси не подтягиваться? Дороги у нас не хуже, автопарк – тоже не отстает. «Жигули» на наших дорогах увидишь редко, да и те, что зарегистрированы, зачастую выезжают разве что на дачу.

О том, что «скоростной» вопрос нужно не рассмотреть с колес, а детально проанализировать, накануне говорил и президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается скоростного режима, это МВД надо посмотреть по всем дорогам. Особенно если четырехполосное движение, обочины хорошие. Надо нормальные скоростные режимы: 140 км/ч. Пускай это будет предел. А он пусть выбирает уже. И ответственность надо усиливать.

Мы решили проверить, что эффективнее останавливает водителей – собственная безопасность или штрафы. Как выяснилось, отдельных «асов» – ни то, ни другое. Превышение на 55? Цветочки. На наших глазах мимо буквально пролетает конкурент Шумахера. 169 при разрешенных 90. Наверное, думал, что его не догонят.

Водитель смотрит на радар так, будто не видел этих же цифр на спидометре.

Ситуация анекдотичная. Немного раньше нашего экипажа превышение зафиксировал еще один патруль. Двойного преследования с мигалками наш герой, как вы понимаете, конечно, не видел. Вот и теперь растерялся: куда садиться?

Дмитрий Орлов, старший инспектор спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Республики Беларусь:

Наряд ГАИ области зафиксировал скорость водителя «Пежо-407» 122 км/ч и преследовал. И уже мы зафиксировали скорость 169.

И здесь спорить бесполезно: вот он, автомобиль с номерами, и вот она – скорость. Молодой человек, который недавно так красовался перед другими водителями, теперь будто стесняется излишнего внимания.

Водитель с 35-летним стажем в своих рассуждениях сначала был на нейтральной передаче. С одной стороны, его кабачкам плюс-минус полчаса роли не сыграют. Хотя, нет, пожалуй, он все-таки «за».

Владимир Починский, автолюбитель:

100-110 можно идти и будет безопасно, а так будешь засыпать на 90 км.

Но есть еще один весьма немаловажный нюанс. Деревни возле оживленных трасс. Конкретный пример. 30 километров от Минска. Хорошо известное водителям слуцкое направление. Чтобы уехать на автобусе в сторону города, нужно перейти четырехполосную дорогу.

Галина Иванович, житель деревни Вишневка (Минская область):

Машины нам не уступают. То, что здесь ограничитель на 90 – это много. Можно было бы и меньше.

Галина Николаевна в шоке: и как здесь даже в теории можно увеличивать лимит разрешенной скорости? По ее словам, даже с ограничением в 90 водители редко остановятся, чтобы пропустить пешеходов. А иногда еще и догонят деревенских крепким словцом за то, что приходится нажимать на тормоз.

Попробовали перейти дорогу. Время мы выбрали самое объективное – три часа дня, на работу уже никто не торопится, но и до вечернего часа пик еще далеко. Преодолеваем первую половину дороги и в надежде становимся на желтые полосы перехода.

Галина Иванович, житель деревни Вишневка (Минская область):

На одной полосе остановились, а на второй как шли, так и шли. Наверное, надо сделать еще меньше скорость, а не больше.

Галину Николаевну тоже понять можно. Она думает в первую очередь о своей безопасности. Но в любом случае, огульного повышения разрешенной скорости по всей стране, вот так, чтобы на всех трассах резко стало 120, не будет. Анализировать будут каждую конкретную дорогу. Но многополоски-претенденты на рост лимита уже есть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Рокало, заместитель начальника управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

М-1, М-4 «Минск-Могилев», Р-1 «Минск-Дзержинск», М-2 – дорога на аэропорт на участке до Кургана Славы.

Эти бравые парни знают, что такое настоящая скорость. Так же, как знают и цену той самой настоящей скорости. Данила и Сергей «Интеллигент» уверены: мнение, что байкеры все как один летают под 200 – миф.

Сергей «Интеллигент», руководитель мотоклуба «Desperados»:

Где-то мы выигрываем минуту, а можем потерять два часа на штрафы, а можем здоровье, а можем и жизнь, так что в принципе опытные байкеры быстро не ездят.

И все же они признаются: иногда просто жалко сдерживать прыть железных коней. Мотоциклы надежные, проверенные в разных условиях. А на скорости в 90 техника будто не добирает обороты.

Данила, представитель мотоклуба «Desperados»:

Мотоциклетное ограничение 90 километров, написанное в 65 году. На мой взгляд, комфортная скорость, при которой можно реально контролировать ситуацию, – это 140-150.

Сергей «Интеллигент», руководитель мотоклуба «Desperados»:

Это он шутит. Спокойная крейсерская скорость – 100-110 км/ч.

Но укротители железных коней вовсе не за бездумное увеличение скоростных лимитов. Исключительно там, где это позволяет трасса. Ведь попасть в аварию можно и на 50 километрах в час.

Сергей «Интеллигент», руководитель мотоклуба «Desperados»:

Если кто ездил быстро, он и будет нарушать эти правила.

Данила, представитель мотоклуба «Desperados»:

Есть же 2 года 70. Почему бы не сделать от 5, 10 лет стажа скорость.

Сергей «Интеллигент», руководитель мотоклуба «Desperados»:

Наша позиция – «за» увеличение скорости на трассах в тех местах, где это позволяется техническим состоянием трассы.

У Татьяны Кришталь и к превышению скорости, и к лихачам свой страшный счет. Ведь изначально машину она стала водить исключительно по необходимости.

Та страшная авария случилась почти 20 лет назад. Ночь, плохая погода и еще – превышение скорости. В злополучной машине Татьяна была пассажиром. Водитель не выжил. Но несмотря на то, что именно зашкал на спидометре настолько трагично повлиял на ее судьбу, она соглашается: дело не в правилах и даже не в скорости. Ведь если человек в нужный момент не увидит разделительной между ответственностью и безрассудством, ни его, ни пассажиров никаким ограничением уже не спасешь.

Татьяна Кришталь, автолюбитель:

Все зависит от культуры вождения. Если изначально он такой шальной, его уже не исправишь. Будет 120, все равно будет ездить 210.

Каждый человек решает сам: можно сидеть на коляске, можно умереть. Все в его власти. Только в человеке.