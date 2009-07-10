Тройная авария на Богдановича (ФОТО+ВИДЕО)

Все участники ДТП уверяют, что ехали на зеленый свет.

На Машерова Peugeot и Hyndai заканчивали маневр, на Богдановича BMW начинал движение.

— Уже в самом конце, мы проскакивали перекресток и почувствовали удар в правое заднее крыло – нас развернуло, какая машина, что — мы не поняли, — говорит одна из участников ДТП.

— Я ехал на BMW по Богдановича, остановился. Если бы скорость моя была больше и выехал вперед чуть раньше, конечно удар бы пришелся прямо в меня, — рассказывает второй.

Пока разбирались – собралась толпа зевак с одной стороны и пробка с другой. Но часа не хватило – выводы будут сделаны только после опроса 6 свидетелей и снятия показаний видеокамеры. К счастью, обошлось без жертв.

— За данную аварию, судя по повреждениям, будет грозить лишение прав. Здесь либо проезд на запрещающий сигнал светофора, либо не уступил дорогу и не дал закончить проезд перекрестка, — Иван Козлов, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ РУВД Центрального района.