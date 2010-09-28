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Страшная авария на Гомельщине

28 сентября 2010 14:09
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Дорожная трагедия произошла недалеко от города Речица. На трассе легковушка столкнулась с автофургоном. Погибли 20-летний водитель иномарки и женщина-пассажир.

Жертвы аварии – односельчане, жители района. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Права на управление транспортным средством парень получил всего четыре месяца назад, а автомобиль и вовсе приобрел на днях.

Виталий Кравченко водитель автофургона:
– Я ехал по своей полосе, он по своей. Все было нормально. И вдруг, в последний момент, его развернуло и прямо поперек дороги мне. Уже ничего нельзя было сделать.

Игорь Макушенко начальник Управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
– Водитель легкового автомобиля пренебрег всеми информационными и дорожными знаками, выехал на полосу встречного движения, чем нарушил ПДД, где совершил лобовое столкновение с грузовиком.

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