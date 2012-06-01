«Славянский кубок-2012» по ралли в Браславе

Район Браславских озер славится не только красивыми пейзажами и дикой природой. Здесь уже третий год подряд проходит, пожалуй, лучшая раллийная гонка сезона. По традиции «Славянский кубок» объединяет этапы раллийных чемпионатов России и Беларуси. Это значит, что сюда съезжаются сильнейшие спортсмены.

Анатолий Шимаковский, гонщик:

Это мечта детства – ездить на полном приводе. Но пока нет возможности. Мы арендовали «Mitsubishi Lancer Evolution», сейчас арендуем «Subaru Impreza». Хотим сравнить эти два автомобиля и понять, какой автомобиль ближе по стилю вождения и на каком можно ехать быстрее. После гонки мы сможем сделать выводы, и у нас будет цель купить свой полноприводный автомобиль и бороться на равных с российскими и зарубежными спортсменами.

Экипаж Шимаковского и Кректуна по результатам двух дней среди белорусов стал первым, сообщили в программе «Автопанорама» на СТВ. А гонка, надо сказать, была непростой. Трасса в этом году, по признанию многих участников была сложнее и тяжелее чем раньше. Мягкое покрытие быстро разрывалось, и на траектории оказывались огромные булыжники, из-за которых была и масса проколов, и повреждения подвески, и разбитые поддоны.

Андрей Голобородько, гонщик:

Соперники очень сильные, даже не можем сравниваться с россиянами по уровню. Видите, как едут, какие отрывы, какая техника, подготовка. Чувствуется, что у всех российских команд бюджет серьезный. Нам очень-очень далеко до них.

Кто успел поставить своего боевого коня на ноги, тот продолжил соревнования во второй день. Однако трасса легче не стала. Местами она была похожа на вспаханное поле с колеями и камнями. Особенно тяжело пришлось моноприводным машинам, ведь они вынуждены были ехать по глубокой колее, вырытой авто с полным приводом.

И все же, несмотря на сложности, результатами наши гонщики остались довольны.

Анатолий Шимаковский, гонщик:

Задача у нас была попасть хотя бы в десятку. Статус у гонки серьезный – «Славянский кубок» – состав участников тоже очень серьезный. Поэтому попасть в десятку – это хорошо.

Андрей Голобородько, гонщик:

Гонка хорошая, спецучастки быстрые. Вчера было скользко, сегодня быстро, камни.

Всякого было, натерпелись, машина получила. Бампер, может быть, придется подклеить, а так все здорово.

Второго этапа чемпионата любителям раллийных гонок придется подождать до осени. А нам остается лишь надеяться, что автоспорт в Беларуси будет развиваться более стремительными темпами.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY