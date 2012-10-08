Шокирующее видео. В Минске лихача на «Ауди» избивают двое из «Форда» на светофоре

Новости Беларуси. 6 октября видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал на улице Некрасова в Минске недопустимое поведение водителей. На записи видно, что около 12.30 «Ауди А4» пытался по правой стороне опередить поток автомобилей. Однако затем водитель, поняв бесперспективность своего намерения, выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию. Совершив опасный обгон, он вынудил затормозить «Форд».

На перекрестке с улицей Беды из последней машины вышли двое мужчин, направились к «Ауди» и, открыв двери, начали избивать водителя. После этого один из нападавших взял из «Форда» какой-то предмет и погнался за жертвой. Автор видеоролика уточнил, что водитель «Ауди» «брызнул спреем», а в руках водителя «Форда» был молоток.

Сразу после конфликта лихач обратился в милицию. Запись с видеорегистратора попала в поле зрения правоохранительных органов, и там намерены дать правовую оценку действиям обеих сторон. Водителя «Ауди» может ждать наказание за административное нарушение, а у нападавших могут возникнуть проблемы с уголовным законодательством, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.