Новости Беларуси. Пересечь границу - быстрее и комфортнее. Реализацию международного проекта по реконструкции пунктов пропуска «Песчатка-Половцы» обсудили 5 сентября в Минске представители таможенных органов Беларуси и Польши.

После модернизации пропускная способность там вырастет в четыре с половиной раза. Шесть полос позволит пункту принимать до тысячи двухсот автомобилей в сутки, благодаря чему очереди на границе сократятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Редненко, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Какие бы современные пункты пропуска мы ни строили, если на сопредельной стороне не будет зеркального отражения, не будет того механизма пропуска транспорта, то все эти средства будут вложены в никуда. Исходя из этого, сегодняшней нашей встречи с польскими коллегами, позволит расставить все точки над «і».

Мацей Живно, воевода Подлясский (Польша):

С польской стороны строительство пункта пропуска «Половцы» завершено. Сейчас мы приступаем к реконструкции железнодорожного пункта в Семеновке.