Прямой эфир

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки

19 сентября 2011 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На пересечении Немиги с проспектом Победителей внимание госавтоинспекторов рано утром 19 сентября привлек автомобиль «Крайслер».

На требование остановить машину водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Завязалась погоня. Стражи дорог преследовали нарушителя до Ратомки, где им ничего не оставалось, как открыть огонь по колесам. На предупредительный выстрел в воздух пьяный лихач не отреагировал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Цыбина, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Центрального района:
Два пассажира и водитель на ходу, когда автомобиль замедлил ход, начали покидать автомобиль и разбегаться в разные стороны. Сотрудникам ГАИ удалось их догнать, молодые люди были доставлены в Центральный РОВД. В отношении водителя 1989 года рождения составлено 5 административных протоколов.

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки-1

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки-3

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки-5

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки-7

Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки-9

# авто # Криминал # Милицейская погоня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2011 14:01

В Пинском районе «Форд» столкнулся с гужевой повозкой. Погибли два человека

19 сентября 2011 12:48

22 сентября, в День без автомобиля, все водители смогут ездить бесплатно на общественном транспорте Минска

19 сентября 2011 08:19

В Минске пьяный водитель джипа протаранил автомобиль и врезался в столб