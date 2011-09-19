Погоня со стрельбой: сотрудники минского ГАИ преследовали нарушителя от Немиги до Ратомки

На пересечении Немиги с проспектом Победителей внимание госавтоинспекторов рано утром 19 сентября привлек автомобиль «Крайслер».

На требование остановить машину водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Завязалась погоня. Стражи дорог преследовали нарушителя до Ратомки, где им ничего не оставалось, как открыть огонь по колесам. На предупредительный выстрел в воздух пьяный лихач не отреагировал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Цыбина, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Центрального района:

Два пассажира и водитель на ходу, когда автомобиль замедлил ход, начали покидать автомобиль и разбегаться в разные стороны. Сотрудникам ГАИ удалось их догнать, молодые люди были доставлены в Центральный РОВД. В отношении водителя 1989 года рождения составлено 5 административных протоколов.