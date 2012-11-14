Под Витебском на ходу сгорел рейсовый автобус

Новости Беларуси. В деревне Отрубок Докшицкого района Витебской области практически полностью сгорел рейсовый автобус. К счастью, в момент возгорания в автобусе пассажиров не было.

Водитель, проехавший от райцентра около 14 километров, заметил, что во время движения начал дымится моторный отсек. Он попытался потушить пламя самостоятельно. На помощь водителю поспешили водители проезжающих мимо автомобилей. С помощью огнетушителей они пытались укротить пламя.

С ожогами кистей 1 – 2 степени (5% тела) водитель доставлен в больницу. Огнем повреждены моторный отсек и салон автобуса.

Причины случившегося выясняет специально созданная комиссия. По предварительным данным из автопарка автобус выехал из автопарка в технически исправном состоянии. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автобуса).

Замыкание электропроводки – наиболее распространённая причина возгораний транспорта. Напомним, в сентябре в деревне Литвиново Осиповичского района горел пассажирский автобус. Спасатели прибыли на место происшествия после звонка одной из пассажирок загоревшегося автобуса. Семеро пассажиров и водитель самостоятельно покинули салон транспортного средства.

В июле в час-пик на одной из улиц Бреста произошло возгорание автобуса. Водитель вовремя среагировал на задымление в салоне и открыл двери. Пассажиры вышли из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.