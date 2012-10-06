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Под Смоленском микроавтобус с жителями Бреста протаранен легковушкой - погиб 2-летний ребенок

06 октября 2012 14:09
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Новости Беларуси. Одну жизнь унесла трагическая авария в Смоленской области России. Здесь в ДТП попал микроавтобус с жителями Бреста, которые  направлялись домой из Москвы. Под Вязьмой их буквально протаранил  автомобиль, выехавший со второстепенной дороги.

За рулем легковушки была 27-летняя россиянка, получившая  множественные травмы, и сейчас она находится в реанимации. Ее двухлетняя дочка погибла. У наших соотечественников - многочисленные переломы и сотрясения мозга. Сейчас они находятся в Вяземской больнице. Их состояние стабильное, сообщили в передаче Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в России

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