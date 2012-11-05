Под Псковом дотла сгорел автомобиль белорусского чиновника

Новости России. Днём 3 ноября в Стругокрасненском районе Псковской области сгорел автомобиль Peugeot 807.

Как сообщает, «Псковская правда», автомобиль принадлежал инспектору по Брестской области аппарата Совета министров Республики Беларусь. По предварительной информации, причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Водитель и пассажир вовремя выбрались из машины.

Елена Самуйлова, помощник начальника ГУ МЧС России по Псковской области:

На 206-м км трассы Санкт-Петербург - Киев в Стругокрасненском районе в пути следования загорелся легковой автомобиль Peugeot 807. Он сгорел, причины пожара выясняются.

По словам очевидцев, автомобиль мог взорваться. Сотрудники МЧС вовремя перекрыли дорогу, обезопасив от возгорания другие автомобили.