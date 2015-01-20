Ночные маршрутки, следующие от железнодорожного вокзала в Малиновку и Шабаны, появились в Минске

Новости Беларуси. На улицы Минска вышли первые ночные маршрутки.

В режиме нон-стоп общественный транспорт начал работу пока по двум направлениям: «Железнодорожный вокзал – Малиновка» и «Железнодорожный вокзал – Шабаны». Маршрутные такси курсируют раз в час, начиная с часу ночи и до 5 утра.

Если такие поздние рейсы будут популярны у минчан, маршрутки пустят и в другие микрорайоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Попробуем на этих двух маршрутах, посмотрим, насколько они будут востребованы для пассажиров. Отрабатываем как расписание, так и регулярность его движения. У нас имеются задумки по связи буквально всех таких крупных районов города с центром города и, стало быть, с вокзалом.