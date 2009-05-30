На трассе Минск-Брест произошла крупная авария (+ФОТО)

Виновник столкновения, как выяснилось, гражданин Германии. Авария вызвала километровую пробку.

БМВ выскочила на встречную полосу и, потеряв управление, на скорости 90 км протаранила Фольксваген Пассат. Жертва чуть не угодила в кювет. Однако на пути встало дорожное ограждение.

Жизнь двум пассажирам пострадавшего автомобиля спасли подушки безопасности. Они сработали сразу в момент удара.

Виновник столкновения, как выяснилось, гражданин Германии. Сейчас он с женой в тяжелом состоянии, с переломами грудной клетки, доставлены в больницу. Сотрудники ГАИ теперь выясняют: был ли иностранный водитель трезв в момент ДТП.