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На трассе Минск-Брест произошла крупная авария (+ФОТО)

30 мая 2009 16:30
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Виновник столкновения, как выяснилось, гражданин Германии. Авария вызвала километровую пробку.

БМВ выскочила на встречную полосу и, потеряв управление, на скорости 90 км протаранила Фольксваген Пассат. Жертва чуть не угодила в кювет. Однако на пути встало дорожное ограждение.

Жизнь двум пассажирам пострадавшего автомобиля спасли подушки безопасности. Они сработали сразу в момент удара.

Виновник столкновения, как выяснилось, гражданин Германии. Сейчас он с женой в тяжелом состоянии, с переломами грудной клетки, доставлены в больницу. Сотрудники ГАИ теперь выясняют: был ли иностранный водитель трезв в момент ДТП.

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

 

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

На трассе Минск-Брест произошла крупная авария

# Аварии # авто

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