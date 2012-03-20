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На пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» на границе с Латвией скопилось около 800 большегрузных машин

20 марта 2012 13:14
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Очереди большегрузных автомобилей на границе с Литвой растут. На пункте пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» пока не справляются с возросшей нагрузкой. На въезд в прибалтийскую страну стоят около 800 машин, километровая цепочка и на выезд.

Такая ситуация возникла по нескольким причинам. В связи с ограничениями на транспортную ось в «Котловке», ремонтом пункта пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе и ограничениями на ввоз дизтоплива со стороны Польши. Появились предположения, что на подобные меры может пойти и Литва, так как цены на топливо здесь почти в два раза выше, чем в Беларуси. И это также могло стать причиной возросших очередей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Панин, заместитель начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Периодически таможенные службы сопредельных стран проводят специальные мероприятия, направленные в первую очередь на борьбу с незаконным ввозом подакцизных товаров в эти страны. Это влечет увеличение контроля транспортных средств, что тоже может вызывать увеличение очередей.

# Государственная граница Беларуси # авто # Андрей Панин # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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