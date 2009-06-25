На проспекте Победителей женщина сбила 8-летнюю девочку (ФОТО)

Виновница аварии скрылась с места происшествия.

Очевидцы сообщили оперативникам государственные номера и приметы водителя. Через несколько минут этой информацией располагали уже все посты ГАИ. Однако виновница сама вернулась на место ДТП, где уже работали представители ГАИ. Автомобиль изъят как улика, а его владелица отправлена на медицинское освидетельствование. Пострадавшего ребенка с переломом бедра увезли в больницу скорой помощи.

Виновница происшествия заявила: «Я только начала движение, а девочка, которую, видимо, позвала мама, выбежала на дорогу и попала прямо мне на капот».