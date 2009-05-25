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На площади Якуба Коласа иномарка сбила пешехода. Насмерть (ФОТО+ВИДЕО)

25 мая 2009 07:42
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Девушка перебегала дорогу в неположенном месте.

От тяжёлой черепно-мозговой травмы она скончалась на месте. Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГАИ ведут разбирательство.

 

 

 

# Аварии # авто

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