На площади Якуба Коласа иномарка сбила пешехода. Насмерть (ФОТО+ВИДЕО)

Горячие весенние премьеры на стенде Abarth

Идеальных вещей, как известно, на свете не бывает – в том числе и автомобилей. Но стремиться к идеалу для многих водителей – вопрос жизни и смерти. Иначе для чего в этом мире существует автотюнинг?