На площади Якуба Коласа иномарка сбила пешехода. Насмерть (ФОТО+ВИДЕО)

От тяжёлой черепно-мозговой травмы она скончалась на месте. Прибывшие к месту ДТП сотрудники ГАИ ведут разбирательство.
Идеальных вещей, как известно, на свете не бывает – в том числе и автомобилей. Но стремиться к идеалу для многих водителей – вопрос жизни и смерти. Иначе для чего в этом мире существует автотюнинг?
В далеком детстве все мы любили рисовать и лепить машинки. Конечно, были среди нас и одаренные дети, но вспомните: у большинства на бумаге выходило что-то квадратное, а в пластилине – кубическое.
Извечный вопрос - кто кому должен уступить дорогу на перекрёстке, сегодня разрешился вничью. Обе машины покинули место ДТП на эвакуаторе, а пассажиры в карете скорой помощи.
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