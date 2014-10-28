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Мозырский район: 60-летний водитель автобуса перед смертью съехал на обочину, чтобы спасти пассажиров

28 октября 2014 14:06
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Новости Беларуси. 60-летнему водителю рейсового автобуса стало плохо. Он успел съехать с дороги и затормозить.

Екатерина Родионова, старший инспектор управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Екатерина Родионова (корреспонденту БЕЛТА):
Происшествие случилось недалеко от деревни Прудок Мозырского района. Водителю рейсового автобуса стало плохо, он успел съехать с дороги и затормозить. Никто из пассажиров не пострадал. Они пытались оказать помощь 60-летнему шоферу, но спасти его не удалось.

Предварительная причина смерти – остановка сердца.

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# авто # Авария в Гомельской области # Екатерина Родионова

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