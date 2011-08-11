Можно ли лишиться водительского удостоверения, сев за руль после выпитого кваса или кефира?

Допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителей в Беларуси снижается на две десятые. Эта норма начнет действовать с 12 августа.

Полностью запретить пьяных за рулем Госавтоинспекции пока не удалось, однако планку трезвости все же опустили. Теперь алкотестер может лишить вас водительских прав уже при 0,3 промилле, а не при 0,5 как раньше.

Юрий Райтузов, старший инспектор ОГАИ Московского РУВД Минска:

Мы думаем, что принятая мера намного сократит управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и люди задумаются, стоит ли садиться за руль после вчерашней выпивки.

При этом, в большинстве стран допускается и больший уровень алкоголя в крови. Например, в США и Канаде – 0,8 промилле, в Евросоюзе – 0,5. В соседней России, наоборот, порог трезвости и вовсе отменили. Переступить его может каждый, чей тест на алкоголь покажет хоть что-то кроме нуля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению самих водителей, такое снижение может сказаться на качестве проведения алкотеста. Мол, 0,3 промилле может показать даже бутылка кваса, выпитого накануне.

У врачей же на этот счет другое мнение.

Вячеслав Солодухо, заместитель главного врача по наркологии Минского областного клинического центр «Психиатрия-наркология»:

Сетовать на то, что выпил кефир или квас – это не будет являться аргументом для того, чтобы 0,3 промилле показало. Через 15 минут после приема они полностью отсутствуют в ротовой полости и в выдыхаемом воздухе будут нули.

При этом, даже не злоупотребляя, тест на трезвость можно и не пройти. К примеру, некоторые антибиотики автоматически повышают уровень алкоголя в крови. Так что, кто прав, компьютер или водитель, порой вопрос спорный, а вот кто виноват – нет.

Водитель:

Или 0,5, или 0,3 промилле – нет различия. Если человек изначально выпил и сел за руль, то уже не важно, какое количества алкоголя у него в крови.

Вячеслав Солодухо, заместитель главного врача по наркологии Минского областного клинического центр «Психиатрия-наркология»:

0,5 промилле – это уже состояние алкогольного опьянения. От чего это зависит? Прежде всего, от самого организма и от количества выпитого спиртного.

Так что утром у любителей опохмелиться будет еще более веская причина не садиться за руль.