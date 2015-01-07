Прямой эфир

Могилевский район: 500-килограммовый лось рухнул на иномарку, водитель с серьезными травмами в больнице

07 января 2015 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария на автодороге Могилев-Гомель произошла вчера вечером.

Жительница Могилева на Renault ехала в направлении Гомеля. В какой-то момент на дорогу выскочил лось.

От удара лося подбросило, и он в буквальном смысле рухнул на двигавшийся по встречной полосе Ford Escort.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками МЧС спасен (деблокирован) водитель автомобиля «Форд-Эскорт» В., житель г. Быхова, который с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи».

У женщины сломан нос, у мужчины – перелом шейного отдела позвоночника. Лось погиб на месте аварии.

За год в Беларуси происходит около 1000 аварий с участием животных.

В 2012 году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).
 

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

Другие новости рубрики

Все новости
Военный автомобиль и автобус с солдатами столкнулись в Украине: 12 человек погибли, около 20 ранены
06 января 2015 07:46

Военный автомобиль и автобус с солдатами столкнулись в Украине: 12 человек погибли, около 20 ранены

Минск: на Немиге женщина-водитель насмерть сбила пешехода
05 января 2015 17:45

Минск: на Немиге женщина-водитель насмерть сбила пешехода

В Бобруйске BMW влетел в мачту уличного освещения, двое пострадавших
05 января 2015 15:44

В Бобруйске BMW влетел в мачту уличного освещения, двое пострадавших