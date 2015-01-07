Могилевский район: 500-килограммовый лось рухнул на иномарку, водитель с серьезными травмами в больнице

Новости Беларуси. Авария на автодороге Могилев-Гомель произошла вчера вечером.

Жительница Могилева на Renault ехала в направлении Гомеля. В какой-то момент на дорогу выскочил лось.

От удара лося подбросило, и он в буквальном смысле рухнул на двигавшийся по встречной полосе Ford Escort.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

Работниками МЧС спасен (деблокирован) водитель автомобиля «Форд-Эскорт» В., житель г. Быхова, который с травмами различной степени тяжести бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи».

У женщины сломан нос, у мужчины – перелом шейного отдела позвоночника. Лось погиб на месте аварии.

За год в Беларуси происходит около 1000 аварий с участием животных.

В 2012 году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).

