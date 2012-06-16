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Микроавтобус столкнулся с дизель-поездом «Минск – Гудогай». 20-летний водитель «не заметил приближающийся состав»

16 июня 2012 13:22
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Новости Беларуси. Авария на железнодорожном переезде. Рано утром 16 июня микроавтобус столкнулся с дизель-поездом «Минск – Гудогай». Как нам сообщили в управлении внутренних дел на транспорте, ДТП произошло недалеко от станции Хмелевка. К счастью, обошлось без жертв. Пассажиры поезда отделались лишь легким испугом.

20-летний водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд. По его словам, он просто не заметил приближающийся состав. Тем не менее задержка поездов в направлении Молодечно составила около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евстафий Гудель, очевидец:
Электричка ударила в машину. Водитель поехал на запрещающий сигнал, хотя и звуковая сигнализация работала, и горел красный свет. Электричка шла по первому пути на Молодечно, а машину отбросило на второй.

# Аварии # авто # Фотофакт # Железнодорожные катастрофы

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