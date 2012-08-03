Международные соревнования инспекторов ДПС в Минске

Новости Беларуси. Пять минут на оживленном перекрестке – конкурсом регулировщиков стартовали соревнования инспекторов ДПС. На открытии первым выступает почетный караул. Через час уже инспекторы ДПС с той же четкостью управляют жезлом. 11 команд – 8 белорусских (представлены все области, Минск и подразделение «Стрела»), а также гости из Молдовы, Украины и России. В команде трое основных, один запасной.

Оценки выставляет профессиональное жюри. Оценивается выправка, четкость подачи сигналов и согласованность действий. Создание аварийной обстановки на перекрестке все старания регулировщика сводит к нулю.

Впрочем, аварийных ситуаций у инспекторов с таким опытом не бывает – на конкурс отбирают лучших. Минский перекресток в разгар дня, пусть и с интенсивным движением, – задача выполнимая.

Страны разные – обязанности одни. Постовые из Молдовы, России и Украины признаются: сложностей с регулировкой белорусских перекрестков нет.

Александр Буруян, инспектор дорожной полиции (Молдова):

Делаем же одну работу, но в разных странах. Принцип работы тот же.

Артур Абдулаев, старший инспектор ДПС особого назначения (Украина):

Разницы нет, не считая того, что у вас светофоры немного обновлены, пешеходные знаки тоже. А так, в большей мере, ничего не изменилось.

При всем наработанном мастерстве и профессионализме все же есть чему поучиться у коллег. Такие встречи дают возможность поделиться опытом и узнать о новых формах работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Наиболее значимая оценка – это если наши люди будут говорить слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции.

Участников еще ожидает скоростное маневрирование на автомобиле и мотоцикле, конкурс боевого искусства, огневые рубежи. В финальный день – милицейская эстафета со стрельбой и погоней.