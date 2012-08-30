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Маршрутное такси и легковушка столкнулись в Гомельской области. От удара микроавтобус опрокинулся, 4 человека ранены

30 августа 2012 10:02
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Новости Беларуси. В Гомельской области выясняют причины аварии с серьезными последствиями. Накануне под Гомелем водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с маршрутным такси. От удара микроавтобус опрокинулся на правую обочину.

Пострадали четыре пассажира маршрутки: три женщины и молодой человек. Все они были доставлены в больницу.

По предварительной версии, водитель легковушки отвлекся во время движения и не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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