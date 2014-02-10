Легковушка и туристический автобус столкнулись в Быховском районе. 2 человека погибли

Новости Беларуси. В Быховском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Здесь ночью столкнулись легковой автомобиль и туристический автобус. Двое погибших. В результате ДТП автобус съехал в кювет и опрокинулся набок. Он выполнял рейс «Санкт-Петербург – Киев – Одесса». В нем находились 20 пассажиров, в том числе 9 граждан России, 13 – Украины и один гражданин Республики Молдова.

В легковом автомобиле были украинцы. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Утром туристы продолжили поездку в направлении Киева на резервном автобусе.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.