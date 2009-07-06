Иномарка протаранила трактор на 33-м километре минской кольцевой дороги (ФОТО+ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля решил перестроиться из третьей полосы в первую, но не рассчитал скорость.

На скорости 100 км/ч машина врезалась в трактор, несколько раз перевернулась и почти выехала на обочину.

25-летний парень оказался заложником собственного авто. Из покореженного салона его извлекли спасатели. С черепно-мозговой травмой и переломами молодого человека увезли в больницу. Водитель трактора отделался испугом.

Сейчас сотрудники ГАИ опрашивают свидетелей и ждут заключения медиков на наличие алкоголя в крови лихача.

— Перестраиваясь с третьего ряда в первую полосу из-за какого-то препятствия он не увидел, что по первой полосе двигался трактор и просто не успел остановиться. На тракторе стерта краска, а вот машина, сами видите, ремонту не подлежит. За такое правонарушение грозит штраф 4 базовых и лишение до двух лет, — Александр Бобров, инспектор ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.