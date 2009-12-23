Иномарка на полной скорости врезалась в МАЗ

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Крупная авария произошла в Гродненской области под Скиделем. Водитель легкового автомобиля погиб

За секунды перед этим машина двигалась по закругленному участку дороги и оказалась на встречной полосе. Идущий навстречу МАЗ попытался съехать в сторону, однако груженой машине быстро сделать это не удалось. Удар был настолько сильный, что иномарку подмяло под большегруз и протащило несколько десятков метров. Как выяснилось, легковое авто было в летней резине. К тому же, у погибшего водителя были просроченные права.

Сергей Безмен, водитель МАЗа:

– Я еще издалека заметил, что как-то он не нормально едет, ближе к моей полосе. По мере приближения он еще больше начал смещаться в мою сторону. Я как мог, брался в право и уже была мысль резко повернуть руль что бы уйти в кювет и избежать столкновения. Но он настолько быстро ехал, что я не успел. И он ударился в левое колесо.

Инна Карасевич, и. о. начальника отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

– Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель Альфа-Ромео получил смертельные ранения. Кроме этого известно, что на легковом авто были установлены летние шины. Предварительная причина происшествия – неправильный выбор скорости легковым автомобилем.