Франкфуртский автосалон-2011: 900 различных марок из 96 стран мира, более 900 000 посетителей

История немецкого автопрома имеет солидный возраст – более 110 лет. Автомобильные выставки проходили в разные времена в Берлине, Дрездене, Ганновере.

С середины XX века главный немецкий автосалон, входящий в пятерку главных мировых автошоу, получил прописку в самом небоскребном и в самом криминальном, по статистке последних лет, городе Германии – Франкфурте-на-Майне.

К примеру, именно здесь в 1961 году впервые была представлена новинка – плечевой ремень безопасности.

Специфика франкфуртского автошоу нулевых в практичности и масштабах. Здесь есть и яркие концепты, и экзотические авто, невероятный тюнинг, но главная ставка – на ходовые серийные премьеры.

Факты и статистика 2011 года: 12 огромных павильонов вместили более 900 различных марок из 96 стран мира. В пресс-дни салон посетило около 15 000 журналистов, а до закрытия, 25 сентября, организаторы ожидают более 900 000 посетителей.

Внимание к Франкфуртскому автосалону огромное.

Среди посетителей была замечена Ангела Меркель, которая пришла посмотреть на отечественные новинки, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Электромобили – это уже не будущее, а настоящее. Мало того, что электрическим серийным премьерам и концептуальным идеям был отведен отдельный павильон, каждый журналист и посетитель выставки мог проехать на серийных электро- «Амперах», «Вольтах» и «Мини», гибридных «Мерседесах» и «ДС5».

Подтверждение практичности – концепты, близкие к серийным персонажам. Главный дизайнер «Шкоды» Йозеф Кабан показал «Миссию Л», которая в ближайшем будущем займет место между «Октавией» и «Фабией».

Первая ласточка посткинетического дизайна – «Форд Эвос Консепт».

Здесь же – футуристичный «F 125» от главного конструктора Германии – «Мерседес».

Спортивный «Киа GT Концепт», который подпирает своей эмоциональностью и напором многих японских производителей.

А вот и напичканный всевозможными гаджетами «Вольво Концепт Ю».

А также двуликий «Лэнд Ровер DS100».

Самый главный тренд 2011 – выбирают по одежке, а провожают по качеству. Все больше дизайнеры хотят удивить с первого взгляда.

Очередью премьер выстрелил «Мерседес» – новый А-класс, В–класс, обновленные С-купе и МЛ.

А как Вам новый «Рено Твинго»?

Согласитесь, симпатичный малыш, влюбиться в которого можно с первого взгляда. Новый класс для японской марки «Мазда» – СХ-5 и сразу же конкурент – «Ауди Q3», которому смотрит в затылок премьера-одноклассник – «Субару XV».

Среди ярких премьер отметим сильного игрока в С-классе – «Хёндай I 30», новое поколение популярного «Опель Зафира».

Отдельная история тренда последних лет, которую подтвердил Франкфурт, – это тюнинг и кастомизация: «Brabus», «Startech», «Mansory», «Hamann».

Здесь нужно быть просто фанатом автомобилей, чтобы оценить то, что делают искусники с двигателем и внешностью.

Еще одна тенденция – кризис научил автопроизводителей считать деньги, поэтому каждый шаг в маркетинге и продвижении продуман – это проявляется и в презентациях и неучастии некоторых японских марок вообще в данном автошоу.

Наконец, в мировом автопроме благодаря мировому кризису появляются новые игроки.

Дебютанты мировых автошоу, которых можно отыскать пока по закоулкам павильонов. Хорватская компания «Rimac» представила свою первую разработку – электрический суперкар «Concept One».

Российская гордость с белорусскими идеями – тот самый Ё-мобиль.

Возможно, очень скоро об этих марках заговорит весь мир.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY