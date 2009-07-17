ДТП на минской кольцевой

Сегодня утром на участке в районе Партизанского проспекта джип протаранил грузовой микроавтобус (ФОТО).

От сильного удара в легковом автомобиле сработали подушки безопасности. Именно они и спасли жизнь водителя. По свидетельству очевидцев, микроавтобус остановился во втором ряду дороги и включил аварийную сигнализацию. Водитель джипа, который двигался по этой же полосе со скоростью около ста километров в час, вероятно, не заметил стоящий микроавтобус. Внедорожник на полном ходу врезался в него. Водитель джипа с ушибом грудной клетки и многочисленными ссадинами доставлен в десятую городскую клиническую больницу.