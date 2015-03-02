ДС «Одоевского» и станцию метро «Кунцевщина» в Минске с 1 марта связал экспериментальный автобус № 191

Новости Беларуси. На транспортной карте города изменения. Покорять столичные магистрали впервые вышел 191-ый экспериментальный автобус.

От диспетчерской станции «Одоевского» через улицу Якубовского к станции метро «Кунцевщина» – «лабиринты» Фрунзенского района уже 1 марта начнут изучать пассажиры нового автобусного маршрута.

К слову, такой путь следования для новичка выбрали не случайно. Автобус связал улицу Притыцкого с районными поликлиникам. А вот курсировать «новичок» для начала будет только в будни с часовым интервалом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В течение месяца будем проводить контрольное изучение пассажиропотока на данном маршруте и принимать решение о целесообразности его дальнейшей работы либо увеличения объема движения.