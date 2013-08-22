Черный четверг: сразу несколько серьезных аварий с гибелью людей произошло за день в Беларуси

Новости Беларуси. Черный четверг. Именно так уже прозвали автомобилисты этот день. 22 августа в разных регионах страны произошло сразу несколько серьезных аварий, причем в большинстве из них погибли люди.

Так, под Брестом легковушка вылетела с трассы и врезалась в деревья. От удара машину разорвало на части. Элементы кузова, двигателя, сиденья были разбросаны на десятки метров. Два человека – парень и девушка – погибли на месте, еще двое – госпитализированы.

Не менее страшное ДТП произошло в Гомельской области. В Мозыре легковой автомобиль сначала врезался в забор, затем – в здание, после чего машину выбросило на остатки ограждения. Два человека погибли, трое – пострадали.

А в Гомеле только чудом удалось избежать жертв. В груженый МАЗ врезалась легковушка. От удара он опрокинулся на бок, щебенка высыпалась на стоящий рядом автомобиль. Машины повреждены, люди, к счастью, не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.