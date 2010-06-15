Боевик в Минске. Восемь пуль милиционеры выпустили в такси!

Истинным стоп-краном на пути криминального ралли стал щит из патрульных машин.

В Минске сотрудники ГАИ открыли огонь по угнанному такси. События, как по сценарию боевика, разыгрались 14 июня вечером в районе Серебрянки. Пьяный лихач на чужой иномарке сбил человека и несколько машин, убегая от преследования Госавтоинспекции.

На красный свет он пронесся без остановки. Далее на развязке Рокоссовского - Ванеева нарушителя попытался остановить жезл сотрудника ГАИ. Но, немного притормозив, такси резко набрало обороты и далее ДТП. Одно за другим.

Угнанная «Лянча» задела две машины. Хаотичное движение на следующем светофоре едва не стоила жизни десятков людей. Убегая от преследования лихач наскочил на тротуар, ранив женщину, помчался дальше.

Михаил Корниевич, командир взвода ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска:

По проспекту Рокосовского в районе 60-го дома сотрудником ГАИ Ленинского РОВД была предпринята попытка остановить. Водитель приостановился, а потом продолжил движение на сотрудника милиции.

Восемь выстрелов по колесам. В районе улицы Малинина другой сотрудник ГАИ открыл огонь по иномарке. Машина снизила скорость. Но истинным стоп-краном на пути криминального ралли стал щит из патрульных машин. На совести нарушителя оказалось еще одно столкновение. За час до выезда на большую дорогу он во дворе задел иномарку. Сейчас горе-угонщик задержан, авто — на штраф-стоянке, женщина — в больнице.

При разбирательстве выяснили, что за руль чужого авто сел 40-летний ранее судимый. Причем, кроме адреналина в его крови обнаружили и алкоголь. К слову, 2 года назад он уже лишился водительских прав за пьяное вождение. А сейчас ему предстоит ответить и за угон по всей строгости уголовного кодекса.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ