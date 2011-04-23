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Белорусские байкеры открыли сезон

23 апреля 2011 15:46
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По традиции это одно их главных мотособытий года.

На площадке перед одним из столичных гипермаркетов собрались все ведущие байкерские клубы страны, мотоспортсмены и гоночные команды, а это около двух тысяч мотоциклистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Парад байков проследовал до испытательного полигона Липки. Здесь пройдут соревнования по драгрейсингу, показательные выступления мотоспортсменов и конкурсы на лучший мотозвук и аэрографию.

Дмитрий «Питбуль», руководитель мотоклуба:
Мотоцикл — это вторая жизнь, причём сезонная: весна, лето, осень. Это как хобби, наверное.

Руслан Грель:
Это надо попробовать. Это полёт, это неописуемо. Эти ощущения передать невозможно: когда садишься, откручиваешь ручку газа — это полёт души.

Байкеры

Байкеры

Байкеры

Байкеры

Байкеры

Байкеры

Байкеры

Байкеры

# авто # Фотофакт # Байкеры в Беларуси

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